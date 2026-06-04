Uruapan, Mich.- 04 de junio de 2026.- La tarde de este jueves, se registró un aparatoso choque en el que estuvieron involucradas dos camionetas, incidente que dejó dos lesionados, uno de ellos grave, sobre la carretera Uruapan-Paracho.

El accidente sucedió minutos antes de las 16:00 horas, en las inmediaciones de la desviación a Cheranguerán y fue reportado por automovilistas a los sistemas de emergencias.

Paramédicos de Protección Civil Municipal de Chilchota y Cruz Ámbar que pasaban por el lugar auxiliaron a las víctimas y las trasladaron a un hospital, donde una de ellas permanece grave.

En el lugar quedaron destruidas tras la colisión una camioneta Ford, Explorer, color verde y otra unidad pick-up color blanco, propiedad de una empresa aguacatera.

Más tarde, personal de Tránsito y Vialidad Municipal se presentó al lugar para realizar el peritaje correspondiente y retirar los vehículos siniestrados que fueron enviados a un corralón oficial.



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