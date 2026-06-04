Morelia, Michoacán, a 04 de junio de 2026.- Con la participación de más de mil jóvenes futbolistas de Michoacán y de distintas partes de la República Mexicana, y ante la presencia de la rectora Yarabí Ávila González, este jueves concluyó la primera etapa de visorías del Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil.

La rectora saludó a los aspirantes que se dieron cita en las instalaciones del Estadio Universitario, a quienes les deseó éxito en cada etapa del proceso, tras señalar que este proyecto ha dado grandes satisfacciones a la casa de estudios y a su comunidad, y confirma que apostar por el deporte es un acierto que tiene grandes beneficios para las y los estudiantes, y en este caso, que incluso les abre puertas para su desarrollo profesional en el fútbol.

Desde antes de las 8:00 horas empezaron a congregarse en el recinto nicolaita los adolescentes que llegaron con la ilusión de ganarse un lugar en el equipo subcampeón de filiales de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), quienes realizaron su registro y se prepararon para dejarlo todo en el terreno de juego.

Gustavo Ayala, quien se desempeña como lateral, consideró que es positivo que le den esta oportunidad a los jóvenes, “para nosotros es un sueño llegar a ser profesionales y este equipo nos da esa oportunidad. Me sentí bien en la prueba, espero quedarme porque me parece un gran proyecto”.

Por su parte, Gustavo Farías, técnico de los Zorros, quien encabezó la captación de talento, se mostró satisfecho con la respuesta e invitó a los que no alcanzaron a asistir a que estén pendientes para la próxima etapa de pruebas.

“Es muy bueno para la Universidad Michoacana recibir a tanto joven con talento de los diferentes puntos del estado y de todo el país. Haremos una segunda y tercera etapa de visorías, invitarlos a que estén muy pendientes porque a finales de junio o principios de julio estaremos lanzando las nuevas pruebas para el equipo femenil y varonil de la Máxima Casa de Estudios”.

Farías Echenique compartió que se están haciendo varios filtros, por lo que hay lugar en todas las posiciones para los jugadores nuevos que quieran incorporarse.