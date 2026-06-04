Zamora, Mich.- 04 de junio de 2026.- Un ciclista que circulaba en sentido contrario sufrió distintas lesiones en su cuerpo tras ser embestido por un vehículo al que presuntamente, se lanzó de forma intencional, según informaron algunos testigos a la policía.

El hecho se registró la tarde de este jueves en la Avenida Madero Norte a unos metros de la entrada al Panteón Resurrección, en esta demarcación de Zamora.

Paramédicos de Rescate acudieron al sitio y le brindaron los primeros auxilios al ciclista José M., de 23 años de edad, originario del Estado de Guerrero, mismo que fue trasladado de inmediato al Hospital IMSS-Bienestar para adecuada su atención médica.

Al lugar llegaron elementos de Tránsito Municipal quienes tomaron conocimiento del hecho y realizaron los peritajes correspondientes, así mismo aseguraron el vehículo involucrado, uno de la marca Honda de color negro, cuyo conductor esperó en el sitio para el deslinde de responsabilidades.



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