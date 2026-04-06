Áporo, Michoacán.- Tras el hallazgo sin vida de un hombre el pasado domingo en la entrada a la localidad de La Silleta, municipio de Áporo, autoridades confirmaron que se trata de Pedro Valencia Cerecero, quien se desempeñaba como secretario del Ayuntamiento de Ocampo y que había sido reportado como privado de la libertad días antes.

De acuerdo con la información recabada por este medio el fallecido presentaba visibles huellas de violencia. La víctima tenía las manos sujetas con candados de mano (grilletes) y una bolsa de plástico color negro cubriéndole el rostro.

Se sabe que al ser hallado el ahora occiso vestía un pantalón y una camisa color café, tenis negros con franjas blancas y un chaleco negro.

Según los antecedentes del caso, Pedro Valencia Cerecero fue privado de la libertad el pasado 1 de abril, a la altura del municipio de Irimbo, cuando se dirigía a una fiesta en el municipio de Maravatío.

En torno a estos hechos, se informó que ya fueron detenidas tres personas del sexo masculino señaladas como presuntas responsables del homicidio, por lo que las investigaciones continúan a fin de esclarecer plenamente el caso y determinar las circunstancias en que se perpetró el crimen.