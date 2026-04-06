Morelia, Michoacán, 6 de abril de 2026.- En Michoacán se logró una reducción del 41.5 por ciento en feminicidio y homicidio doloso contra mujeres entre 2015 y 2025, así lo informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano.

Durante conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la titular de la Seimujer destacó que esta disminución refleja el compromiso del Gobierno estatal y la coordinación entre instituciones. “Estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las fiscalías, el Poder Judicial y los primeros respondientes, así como de una política pública que pone al centro la vida y la seguridad de las mujeres”, señaló.

El año pasado, 98 de los 113 municipios del estado no registraron feminicidios. Asimismo, el homicidio doloso contra mujeres se redujo un 43.8 por ciento en lo que va de la actual administración, lo que muestra una tendencia sostenida a la baja.

La secretaria subrayó que estos avances son resultado de acciones concretas, como las reformas impulsadas en Michoacán para garantizar derechos, tales como la despenalización de la interrupción del embarazo, el acceso universal a estos servicios, el fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres, sanciones a deudores alimentarios, y medidas contra el abuso sexual, entre otras.

A través de la Seimujer, el Gobierno estatal ha brindado atención a más de 43 mil mujeres víctimas de violencia mediante el despliegue de 160 mil servicios especializados. Además, con la meta de garantizar cobertura en todo el territorio, este año operarán 127 Centros LIBRE, consolidando una red de apoyo integral y accesible para todas las michoacanas.