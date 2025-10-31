Cuitzeo, Michoacán, 31 de octubre del 2025.- En atención a un reporte sobre presuntos civiles armados, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a tres hombres en posesión de droga, quienes estarían relacionados en una agresión contra la presidenta municipal de Cuitzeo y sus tres escoltas.

En atención a una denuncia, los elementos de la Guardia Civil y Guardia Nacional desplegaron acciones en la localidad de La Palma donde ubicaron en un camino de terracería una camioneta de la marca Dogde mal estacionada y de donde descendieron tres hombres para intentar huir.

Momentos después fueron neutralizados y al interior de la unidad se localizaron aproximadamente 32 gramos de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina por lo que fueron presentados ante la autoridad correspondiente.

Al momento de la puesta a disposición los agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), corroboraron que los implicados cuentan con una orden de aprehensión que los relaciona en el delito de tentativa de homicidio, ocurrido el pasado 12 de julio.