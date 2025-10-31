Morelia, Michoacán; 31 de octubre de 2025.–El Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, participó en la ceremonia de clausura de los cursos de formación inicial para policía de proximidad municipal y guías técnicos en el sistema de justicia penal para adolescentes. El evento se realizó en el Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán, donde se graduaron 260 elementos, de los cuales 81 pertenecen a la Policía de Morelia.

En representación de los presidentes municipales presentes, Alfonso Martínez dirigió un mensaje a los nuevos policías: “Felicidades a todas estas mujeres y hombres valientes que, con su esfuerzo, hoy se gradúan y se integran a las corporaciones de seguridad de nuestro estado.”

La capacitación duró seis meses de preparación intensiva.

Alfonso Martínez explicó que la seguridad se construye con tres pilares fundamentales: el gobierno, que proporciona capacitación, equipamiento, tecnología y mejores salarios; la ciudadanía, que participa activamente y vigila que el trabajo policial sea el adecuado; y los policías, que aportan su mejor esfuerzo, integridad y orgullo por su labor.

El Alcalde aseguró a los graduados que contarán con el apoyo, respeto y admiración de los distintos gobiernos.

Los 81 nuevos elementos de la Policía de Morelia cuentan con experiencia previa como Mediadores de Convivencia, lo que enriquece su perfil y fortalece el modelo de policía de proximidad.

Además, 130 aspirantes más ya aprobaron sus exámenes de control y confianza y están listos para ingresar al próximo curso de formación.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez, reafirma su compromiso con una policía profesional, cercana, humana y efectiva para las familias morelianas