Uruapan, Mich.- 31 de octubre de 2025.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo un aparatoso choque entre una carroza de una empresa funeraria contra un taxi de la organización Vicente Guerrero, en esta ciudad de Uruapan.

Fue durante la madrugada de este viernes, cuando se registró la colisión sobre la Calzada Benito Juárez, en la colonia La Charanda, situación que fue reportado al servicio de emergencias.

Las unidades involucradas son una camioneta fúnebre y un taxi Nissan Tsuru, con matrícula A-950-LCC, cuyos ocupantes sólo sufrieron algunas contusiones que no ameritaron traslado a un hospital.

Paramédicos locales y elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para atender la emergencia. Los uniformados de Tránsito se encargaron de realizar el peritaje respectivo para determinar responsabilidades.