Morelia, Mich.- Lunes 27 de abril de 2026.- Dos accidentes se registraron durante la noche de este lunes en distintos puntos de Morelia, los cuales dejaron al menos cuatro heridos y varios daños materiales, comentaron fuentes policiales y de rescate.

El primer hecho ocurrió sobre una de las laterales de la avenida Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, cerca de la avenida Cointzio, frente al Hotel Hacienda Montesinos, en el sentido de la colonia San Pascual hacia Villas del Pedregal.

Se trató del derrape de una motocicleta cuyo piloto quedó lesionado, él fue atendido por paramédicos y llevado a un hospital. Los oficiales de Tránsito realizaron el peritaje respectivo del incidente.

El otro percance sucedió casi de manera simultánea, pero sobre la calle Antonio Chávez Samano, entre las vialidades Socialismo y 1ro. de Mayo, justo a la altura de la Unidad Deportiva Félix Ireta, en el Centro Histórico de la capital michoacana.

De acuerdo con los datos obtenidos, en el referido lugar dos automóviles protagonizaron un choque frontal. Tras el impacto, tres personas quedaron lesionadas, las cuales fueron auxiliadas por civiles y paramédicos.

Asimismo, unos agentes emprendieron el estudio técnico de la eventualidad para deslindar responsabilidades. Por último, una grúa retiró los carros siniestrados.