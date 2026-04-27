Morelia, Michoacán, a 27 de abril de 2026.- El dirigente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, llamó a impulsar una política seria de respaldo al campo michoacano, al advertir que invertir en las zonas productivas del estado también significa proteger el ingreso de miles de familias que viven directa e indirectamente de esta actividad.

En rueda de prensa, señaló que Michoacán no puede descuidar a uno de sus sectores más importantes, especialmente cuando persisten problemas de infraestructura, falta de créditos y condiciones de inseguridad en diversas regiones agrícolas.

“O se fortalece al campo o se debilita la economía de miles de hogares. Cuando apoyamos a nuestros productores, también apoyamos a las familias michoacanas”, expresó.

Ocampo cuestionó que el Plan Michoacán, presentado el año pasado, no contemple acciones específicas para atender la seguridad de las principales zonas productivas del estado, donde productores continúan enfrentando delitos como extorsión y cobro de cuotas.

Sostuvo que desde el PRD Michoacán se ha insistido en la necesidad de destinar mayores recursos al sector agropecuario, al considerar insuficiente el presupuesto asignado en los últimos ejercicios, de ahí que, como parte de la propuesta perredista, presentó cinco ejes para fortalecer al campo michoacano:

Riego tecnificado y captación de agua, para mejorar la productividad y enfrentar la sequía.

Créditos accesibles, dirigidos principalmente a pequeños y medianos productores.

Mejores caminos rurales y logística, para reducir pérdidas y facilitar el traslado de mercancías.

Impulso a la comercialización, tanto en mercados nacionales como internacionales.

Seguridad permanente en regiones productivas, para proteger a quienes trabajan la tierra.

El dirigente partidista advirtió que abandonar la inversión estratégica en el campo impacta de manera directa en el precio de los alimentos y en la estabilidad económica del estado. “Si no respaldamos la producción agrícola y agropecuaria, seguirá subiendo la canasta básica. El campo no solo produce alimentos, produce empleo y desarrollo”, recordó.

Octavio Ocampo sostuvo que Michoacán cuenta con regiones altamente productivas en la Costa, Oriente, Bajío y Tierra Caliente, por lo que insistió en que el estado necesita una estrategia focalizada que reconozca la importancia del campo como motor económico.