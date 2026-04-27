Morelia, Michoacán; 27 de abril de 2026.- Con motivo del 485 aniversario de la fundación de Morelia, este martes 28 de abril se realizarán cortes a la circulación en el primer cuadro del Centro Histórico por la ceremonia del recorrido en Bando Solemne, para la develación de la programación de actividades.

Los cierres viales iniciarán a partir de las 7:30 horas y contemplan las siguientes vialidades: Av. Madero, Allende, Abasolo, Rayón, Bartolomé de las Casas y Juan José de Lejarza, en el perímetro que comprende Catedral y Plaza Valladolid.

Policía Morelia informa que sus agentes estarán desplegados en la zona para agilizar el tránsito, orientar a conductores y garantizar la seguridad de asistentes al acto cívico que conmemora la fundación de la ciudad.