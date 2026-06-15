Tingüindín, Mich.- 15 de junio de 2026.- La mañana de este lunes, un grupo de sujetos que portaba armas de grueso calibre, rafagueó una caseta de la Policía Municipal de Tingüindín y una patrulla, dejando como saldo un oficial lesionado por esquirlas y daños materiales.

Por los datos recabados en la cobertura noticiosa se pudo conocer que el ataque se registró en el puesto de vigilancia ubicado sobre la carretera Jacona – Los Reyes, en las cercanías de la Escuela Secundaria Francisco J. Múgica.

Los delincuentes que viajaban en diversos vehículos se detuvieron frente a la caseta y abrieron fuego para enseguida darse a la fuga con rumbo incierto, mientras que los policías que se encontraban en el área trataron de repeler el fuego enemigo.

Tras la refriega uno de los patrulleros resultó con lesiones ocasionadas por esquirlas, siendo auxiliado por sus propios compañeros de armas. Una patrulla que estaba estacionada por resultó con múltiples impactos de grueso calibre, así como la propia base policial.

Al área se trasladaron en apoyo oficiales de Guardia Civil y Fuerzas Federales para reforzar las tareas de seguridad en busca de capturar a los responsables de la agresión, sin que se tenga reporte de alguna detención hasta el momento.

Con el presente hecho suman al menos 7 agresiones armadas en contra de los policías municipales de Tingüindín durante los últimos 15 meses, con un saldo acumulado de 4 policías y un civil asesinados, así como 7 lesionados.

22 de febrero 2025. Un oficial muerto y cuatro heridos, saldo de agresiones armadas en Tingüindín y La Trasquila.

24 de mayo 2025. Mueren 2 policías municipales tras ataque perpetrado por criminales en Tingüindín.

16 de junio 2025. Un policía y un civil muertos deja agresión armada en la Presidencia de Tingüindín

07 de julio 2026. Se enfrentan delincuentes y Policía de Tingüindín; hay un oficial lesionado.

11 de diciembre de 2025. Criminales atacan patrulla de municipales en Tingüindín; no hay víctimas.

10 de febrero de 2026. Embestida armada contra la Policía Municipal de Tingüindín deja un oficial herido.

15 de junio de 2026. Delincuentes rafaguean caseta policial y patrulla en Tingüindín; un policía levemente herido.