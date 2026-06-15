Morelia, Michoacán, a 15 de junio de 2026.- Octavio Ocampo presentó su solicitud de licencia por tiempo indefinido al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD Michoacán, con el objetivo de dedicarse de tiempo completo a recorrer el estado y fortalecer el proyecto denominado “La Grandeza de Michoacán”.

A través de un mensaje dirigido a la militancia perredista y a la ciudadanía michoacana, Ocampo señaló que esta nueva etapa le permitirá estar más cerca de las comunidades, ejidos y pueblos del estado, escuchando de manera directa las necesidades de la población para construir soluciones desde cada una de las regiones.

“Hoy presenté mi solicitud de licencia por tiempo indefinido a la presidencia del PRD Michoacán. Asumo al 100 por ciento y de tiempo completo la encomienda de caminar el estado para recuperar La Grandeza de Michoacán”, expresó.

El ahora dirigente perredista con licencia destacó que esta decisión responde a la necesidad de fortalecer el contacto con la ciudadanía y consolidar un proyecto basado en la cercanía con la gente, sin apartarse de las causas y principios que han dado identidad al partido.

Asimismo, aseguró que el PRD Michoacán continuará su trabajo institucional bajo la conducción de un equipo sólido y comprometido, capaz de dar continuidad a las tareas partidistas y a la agenda política de la organización.

Octavio Ocampo agradeció el respaldo de la militancia, dirigentes y liderazgos del partido, a quienes convocó a mantenerse unidos y trabajando de manera coordinada en favor de Michoacán.

Con esta decisión, Ocampo inicia una nueva etapa de trabajo territorial que busca fortalecer la presencia del proyecto “La Grandeza de Michoacán” en los distintos municipios y regiones de la entidad.