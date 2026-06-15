Morelia, Michoacán, 15 de junio de 2026.- Como parte de la gran cartelera del Jalo Futbolero, la cantante Yuri se reencontrará con el público michoacano este sábado 20 de junio en el Palacio del Arte. La veracruzana llega a Morelia con su espectacular gira Icónica, un concierto gratuito donde ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos que la han consolidado como una de las voces más potentes y vigentes del pop en español.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, destacó la expectativa que ha generado este concierto e invitó a las y los michoacanos a disfrutar de esta experiencia musical. “A nombre del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, nos dará mucho gusto recibirte en este evento tan especial para Michoacán”, le expresó a la cantante.

Por su parte, la intérprete de “Maldita primavera” y “Este amor no se toca” compartió su entusiasmo por regresar a Morelia y adelantó que el público vivirá una velada llena de emociones, recuerdos y momentos para celebrar. De igual forma, reconoció la importancia de iniciativas como el Jalo Futbolero, que combinan cultura, gastronomía y entretenimiento para generar espacios de convivencia familiar.

La artista anticipó que el espectáculo incluirá sorpresas especiales, entre ellas homenajes a grandes figuras de la música como Rocío Dúrcal y el michoacano Marco Antonio Solís. Además, señaló que “Icónica” se ha convertido en el show más exitoso de su carrera al reunir éxitos de las décadas de los 80, 90 y 2000 con temas de su más reciente producción discográfica.

Canciones como “Primer amor”, “El espejo”, “¿Qué te pasa?”, “Yo te amo, te amo”, “Es ella más que yo”, “Me tienes que querer” y “El apagón”, entre muchas otras, convertirán la noche en una auténtica celebración de la nostalgia y la música que ha acompañado a distintas generaciones.

Las personas interesadas en asistir aún pueden participar en la dinámica de canje de boletos con cocineras tradicionales, artesanas, artesanos y productores participantes. Por compras de 300 pesos se entregará un boleto, mientras que con consumos de 500 pesos se otorgarán dos accesos para disfrutar del segundo concierto de la cartelera del Jalo Futbolero.