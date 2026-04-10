Morelia, Mich.- Viernes 10 de abril de 2026.- A punta de pistola, dos amantes de lo ajeno asaltaron a un gerente de una empresa refresquera y lo despojaron de 196 mil 540 pesos en efectivo; además, lo golpearon con la empuñadura del arma debido a que se resistió al atraco. El hecho ocurrió en la colonia moreliana Ventura Puente, informaron fuentes policiales.

Lo anterior sucedió durante el mediodía de este viernes sobre la avenida Lázaro Cárdenas, esquina con la calle Del Tepeyac, a pocos metros de las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) y a prácticamente dos cuadras del Mercado Independencia.

Trascendió que los delincuentes se aproximaron a la víctima y la amagaron, sin embargo, ésta se resistió y fue golpeada en la cabeza. Los bandidos le quitaron un maletín donde transportaba el dinero y después huyeron en motocicleta.

La situación fue reportada al número de emergencias. Posteriormente, arribaron patrulleros municipales, quienes obtuvieron datos de lo acontecido y revisaron la zona, pero no lograron hallar a los hampones.

En cuanto al lesionado, unos paramédicos lo atendieron; él se identificó como Pablo, de 60 años de edad. Se espera que la instancia competente emprenda las averiguaciones respectivas.

RED 113