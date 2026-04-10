Morelia, Mich.- Viernes 10 de abril de 2026.- Una persona resultó lesionada tras el choque de un automóvil contra un poste sobre la avenida Madero Poniente de Morelia, cerca del Obelisco a Lázaro Cárdenas, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente se registró durante la madrugada de este viernes en la intersección con la Calzada La Huerta, a la altura de la colonia Molino de Parras, en los límites con la colonia Centro.

Al sitio acudieron bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes auxiliaron al afectado y posteriormente unos paramédicos lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Oficiales municipales de Hechos de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo siniestrado.

RED 113