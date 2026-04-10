Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (Ceac), señaló que desde 2025 a la fecha, se han realizado 25 obras de infraestructura hídrica en comunidades indígenas de la entidad.

La coordinadora general de la Ceac, Olivia Cázarez Arreola, señaló que se han invertido 75 millones 396 mil pesos para dichas obras. “El agua es un derecho humano fundamental. Seguiremos invirtiendo en infraestructura que garantice su acceso en las regiones más vulnerables”, declaró.

Las acciones ejecutadas incluyen la construcción de líneas de conducción de agua potable, rehabilitación de tanques elevados, construcción de pozos profundos, colectores de agua, plantas de tratamiento de aguas residuales, elaboración de estudios geofísicos y geohidrológicos, gestión de equipamiento con paneles solares para pozos profundos, así como redes de drenaje sanitario y pluvial.

Entre las localidades beneficiadas se encuentran: Arantepacua, Angahuan, Ocumicho, Cheranatzicurin, Comachuén, Isla de Janitzio, Tupátaro, Pomacuarán, Cocucho, San Lorenzo, El Calvario, San Ángel Zurumucapio, Capácuaro, San Benito, San Isidro, San Luis, Santa Rosa, Sevina, Santa María Urapicho, San Jerónimo Purenchécuaro, La Mojonera, Caltzontzin y Aranza.

La titular de la Ceac destacó que el Gobierno de Michoacán, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, respalda a las comunidades indígenas, por lo que se continuará trabajando en favor de las necesidades de las comunidades.