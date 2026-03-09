Buenavista, Mich.- 09 de marzo de 2026- Desconocidos armados trataron de despojar de su unidad, al conductor de una camioneta repartidora de lácteos sobre la carretera Apatzingán – Buenavista y al no conseguirlo dispararon en contra del afectado.

De acuerdo con las autoridades la mañana de este lunes, el agraviado realizaba sus entregas a bordo de una camioneta Ford F-250, de color blanco, con razón social “LALA M.R.” y a la altura del rastro municipal fue interceptado por los delincuentes.

Los maleantes a punta de pistola intentaron obligar a su víctima a que se detuviera, pero al verse en riesgo el repartidor aceleró, momento en que los criminales le dispararon y al ver frustrado su intento se dieron a la fuga.

El hecho violento fue reportado al número emergencias movilizando a policías, quienes, al revisar, confirmaron que por fortuna el susodicho resultó ileso, en tanto que la camioneta presentaba al menos dos impactos de proyectil en la carrocería.

De lo ocurrido se dio parte a las autoridades competentes con la finalidad de que se realicen las correspondientes averiguaciones.

RED 113