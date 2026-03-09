Morelia, Mich.- Lunes 09 de marzo de 2026.- Unos amantes de lo ajeno, a punta de pistola, robaron una considerable cantidad de dinero a una mujer que había acudido a realizar un trámite a la Notaría Pública 14, ubicada en la avenida Enrique Ramírez, en la ciudad de Morelia.

De acuerdo con fuentes cercanas a las autoridades policiales, el hecho de violencia se registró durante la tarde de este lunes en la colonia Las Américas, entre las calles Nicaragua y Haití.

Trascendió extraoficialmente que dos sujetos perpetraron el mencionado delito, obtuvieron un botín de 930 mil pesos en efectivo y posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta Honda tipo Cargo, color negro.

La situación fue reportada al número de emergencias, por lo que al sitio acudieron elementos policiales municipales y de la Guardia Civil, quienes efectuaron una búsqueda en la zona, sin embargo, no lograron localizar a los responsables.

RED 113