Morelia, Michoacán; 09 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en colonias y vialidades de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (SEDUM) informa a la ciudadanía sobre el procedimiento para solicitar la instalación de reductores de velocidad, también conocidos como topes.

Este procedimiento permite atender solicitudes ciudadanas, y evaluar la viabilidad de colocar estos dispositivos en zonas donde se requiera disminuir la velocidad de los vehículos, particularmente en calles con alto flujo peatonal, o cercanas a escuelas y espacios comunitarios.

El trámite deberá realizarse de manera presencial en las oficinas de la Sedum, ubicadas en Eduardo Ruiz #570, colonia Centro, en la ciudad de Morelia.

Como primer paso, las personas interesadas deberán llenar un formato con los datos del solicitante y la ubicación específica donde se propone la instalación del reductor de velocidad. A este documento se deberá anexar copia de identificación oficial (INE), copia de comprobante de domicilio y un croquis que indique la ubicación propuesta por la ciudadanía.

El formato de solicitud puede descargarse previamente desde el portal oficial del Gobierno de Morelia en el siguiente enlace: https://transpfiles.morelia.gob.mx/TramitesPDF/SOL%20REDUCTORES.PDF

Además, como parte del proceso se solicita un segundo formato correspondiente a la anuencia vecinal, el cual deberá ser firmado por al menos cinco vecinos de la misma calle, preferentemente por quienes se verán mayormente beneficiados o directamente involucrados con la instalación del reductor. Este formato, que también puede descargarse en el enlace previo, deberá acompañarse de la copia de identificación oficial de cada vecino que haya firmado la solicitud.

Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse vía WhatsApp al número 443 939 7258, donde personal de la dependencia brindará orientación sobre el proceso.

El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para impulsar acciones que contribuyan a una movilidad más segura y ordenada en la capital michoacana.