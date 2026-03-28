Chilchota, Mich.- 28 de marzo de 2026.- La tarde de este sábado, un grupo de delincuentes atacó a balazos a oficiales de la Guardia Civil en la comunidad de Carapan, en la Cañada de los Once Pueblos, con saldo preliminar de dos policías lesionados.

De acuerdo con las autoridades, los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realizaban patrullajes, en el municipio de Chilchota cuanto fueron agredidos con armas de grueso calibre por los ocupantes de una camioneta Honda CRV de color gris.

Los patrulleros repelieron el fuego enemigo, tras lo cual los hostiles huyeron, sin embargo, durante la refriega dos de los policías estatales y un civil ajeno a los hechos, resultaron lesionados, siendo auxiliados y trasladados a hospitales para su adecuada atención médica.

De inmediato a la zona se movilizó en apoyo personal de la Coordinación de Regiones y policías de municipios aledaños, desplegando un amplio operativo en busca de los responsables del ataque y para reestablecer el orden en el área.

Al respecto la Secretaría de Seguridad Pública informo que, “tras la agresión a elementos de la Guardia Civil, se activó de inmediato un operativo de seguridad en la comunidad de Carapan, municipio de Chilchota. De manera preliminar, dos agentes resultaron heridos, quienes ya reciben atención médica”.

“La situación se encuentra bajo control y se mantiene presencia operativa en la zona, con acciones intensificadas para ubicar a los presuntos responsables”.

AGENCIA RED 113