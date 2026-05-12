Morelia, Mich.- Martes 12 de mayo de 2026.- Un hombre y una mujer ejecutados de un balazo en la cabeza fueron encontrados a la orilla de la Presa de Cointzio, ubicada en el municipio de Morelia, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales, las cuales agregaron que se trata de la pareja levantada horas antes por sujetos armados en la colonia Santiaguito.

🚨 #URGENTE | Hallan a pareja as3sin4da en la Presa de Cointzio; presuntamente son las personas levantadas Santiaguito #Morelia



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Yacían entre árboles a la orilla de la presa

El hallazgo de los cadáveres ocurrió durante la tarde-noche de este martes y fue reportado por unas personas al número de emergencias. Las víctimas yacían entre los árboles, a pocos metros de un sendero que conduce del bordo de la mencionada presa hacia la Antigua Carretera a Pátzcuaro, cerca de las compuertas.

Al sitio acudieron patrulleros municipales, apoyados por elementos de la Guardia Civil (GC). Los uniformados confirmaron el deceso del masculino y la fémina; además, delimitaron el perímetro para proteger los posibles indicios.

Media filiación de las víctimas

Hasta el momento, la identidad de los agraviados es desconocida. El hombre tenía aproximadamente 30 años de edad, era de complexión delgada, piel morena clara y vestía una camiseta deportiva del equipo de fútbol Barcelona, así como un pantalón de mezclilla y tenis blancos. En tanto, la mujer tenía entre 25 y 27 años de edad, era de piel morena clara y cabello largo negro; vestía una chamarra de mezclilla azul, un pantalón de mezclilla azul y calzado deportivo blanco.

FGE ya investiga el caso

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron los cuerpos a la morgue para la práctica de la necropsia de ley, donde se espera que en las próximas horas sean identificados y reclamados por sus familiares.

Antecedente

Cabe recordar que las víctimas, al momento de ser privadas de la libertad, viajaban en una camioneta Ford EcoSport color rojo con blanco. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Pico de Tancítaro y Sierra de Nahuatzen, al norte de la capital michoacana.

AGENCIA RED 113