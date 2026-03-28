La senadora Celeste Ascencio sostuvo un encuentro con el Sindicato de Trabajadores para la Transformación del Telebachillerato del Estado de Michoacán (SITTTEMI), donde reafirmó que la transformación del estado pasa necesariamente por fortalecer la educación desde el territorio y con quienes la hacen posible todos los días.

En el diálogo, se reconoció el papel fundamental del Telebachillerato en la formación de miles de jóvenes, especialmente en comunidades donde el acceso a la educación media superior representa una oportunidad real de desarrollo. En ese sentido, se coincidió en la necesidad de seguir consolidando este modelo educativo como una herramienta clave para cerrar brechas y generar condiciones más justas para las juventudes michoacanas.

Celeste Ascencio subrayó que no puede haber transformación sin una apuesta clara por la educación, y que es momento de dejar atrás inercias que han limitado el crecimiento del sector, para avanzar hacia un sistema educativo más cercano, equitativo y con verdadero impacto en la vida de las y los estudiantes.

Como Humanista Michoacana, la legisladora ha impulsado una agenda basada en el diálogo, la cercanía y la construcción colectiva, sumando esfuerzos con actores clave para responder a las demandas reales del estado.

Asimismo, hizo un llamado a seguir fortaleciendo el trabajo conjunto entre autoridades, docentes y sociedad, con el objetivo de garantizar que la educación en Michoacán esté a la altura de su gente y de los retos actuales.

“Michoacán puede y merece más, y la educación es el camino para lograrlo”, concluyó.