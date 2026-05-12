Morelia, Michoacán, a 12 de mayo de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, acompañó a representantes de la comunidad de Cuanajo a una reunión de trabajo en la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, con el objetivo de dar seguimiento a la ruta hacia el autogobierno de esta comunidad indígena.

Durante el encuentro, se dialogó sobre los avances y mecanismos necesarios para fortalecer este proceso, privilegiando siempre el respeto a la autonomía, el diálogo y la coordinación entre autoridades y ciudadanía.

Julio Arreola reiteró su respaldo a las comunidades originarias de Pátzcuaro y destacó que escuchar y caminar junto a la gente es la mejor manera de construir acuerdos y avanzar en unidad por el bienestar del municipio.

Con estas acciones, el Gobierno de Pátzcuaro refrenda su compromiso de acompañar y respaldar los procesos comunitarios, siempre con cercanía, respeto y trabajo coordinado.