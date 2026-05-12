Morelia, Michoacán, 12 de mayo de 2026.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, destacó el crecimiento sostenido que ha registrado el instituto político en la entidad, posicionándose como una de las principales fuerzas políticas del estado.

El líder partidista señaló que el PVEM se ha consolidado gracias al trabajo cercano con la ciudadanía, así como a la confianza que cada vez más michoacanas y michoacanos han depositado en el proyecto político del Partido Verde.

“Hoy somos una fuerza política sólida y en constante crecimiento. Esto es resultado del esfuerzo de nuestra militancia, de nuestros representantes y de todas las personas que creen en un proyecto comprometido con el medio ambiente, el desarrollo y el bienestar social”, expresó Núñez Aguilar.

Asimismo, destacó que actualmente el PVEM es el segundo partido con más afiliaciones en Michoacán, reflejo del fortalecimiento territorial y organizativo alcanzado durante los últimos años.

En ese sentido, resaltó la representación política con la que cuenta actualmente el Partido Verde en la entidad:

15 alcaldes

6 diputados locales

Más de 86 regidores

Ernesto Núñez Aguilar afirmó que estos resultados demuestran la confianza ciudadana en un proyecto político que ha privilegiado el trabajo cercano con la población y la construcción de propuestas reales para mejorar la calidad de vida de las familias michoacanas.

“El Partido Verde ha crecido de manera importante en Michoacán porque hemos trabajado de frente a la gente, escuchando sus necesidades y generando soluciones en beneficio de las y los ciudadanos”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que el PVEM continuará fortaleciendo su presencia en los municipios e impulsando iniciativas enfocadas en el desarrollo sostenible, el bienestar social y el cuidado del medio ambiente en Michoacán.