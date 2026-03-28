Morelia, Mich., a 28 de marzo de 2026.- Los jóvenes de Contepec, en su mayoría mujeres, son víctimas de un gobierno que ha sido indolente y ha dejado a sus municipios en manos del crimen organizado, advirtió el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia, quien defendió que lo único que hacen los estudiantes es expresar a través del baile y la música lo que ellos ven mal de la realidad.

“Reconozco la valentía de un grupo de mujeres y jóvenes que se manifestaron a través de la música, a través del baile, eso sí es cultura. Esa es la realidad y ahora viene el gobernador con esas frases hipócritas a decir que es ‘anticultural’ una manifestación genuina de nuestros jóvenes de alzar la voz”, dijo.

Afirmó que hace cuatro años siendo niños esos jóvenes estudiantes, el presidente municipal, Enrique Velázquez fue asesinado, y ahora protestan mientras el gobierno incapaz deja al estado en manos del crimen organizado y se atreve a llamar “anticultural” a algo que debería de reconocer y combatir.

“‘Anticultural’ es que comandos armados anden con ropa camuflajeada, con armas de a de veras, con chalecos de a de veras, extorsionando, asesinando, secuestrando y quitándole la tranquilidad a generaciones enteras. Eso es ‘anticultural’, señor gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, póngase a trabajar en parar esa anticultura”, aseguró.

Por eso, desde el PRI mostró su solidaridad y levantó la voz para que no sean estigmatizadas esas estudiantes, en el marco del taller “Poder de las Mujeres”, organizado por el ONMPRI encabezado por su dirigente estatal, Edna Martínez Nambo.

“El PRI manifiesta su solidaridad para con esas niñas, con esas jóvenes de Contepec que hoy están siendo revictimizadas, que están siendo señaladas por autoridades indolentes que lo que deberían hacer es ponerse a trabajar”, comentó.

La secretaria general del PRI, Rocío Luquín Valdés concordó con la líder de las mujeres priistas, Edna Martínez, en que “hoy la lucha es complicadísima, hoy nuestras jóvenes ven con mucho pesar el nivel de violencia que estamos viviendo y eso es algo que no podemos permitir. Las invito a todas a que recuperemos la memoria histórica de lo que eran los gobiernos priistas”.

Acompañaron también, la defensora de México, Adriana Hernández; las secretarias de Operación Política, Brenda Garnica; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez; así como dirigentes de sectores y organizaciones.