Uruapan, Mich.- 04 de diciembre de 2025.- Un joven fue asesinado a balazos la tarde-noche de este jueves en la colonia Morelos, aledaña al primer cuadro de la ciudad de Uruapan. Los hechores lograron evadir los operativos desplagados en la zona.

Trascendió que cerca de las 18:30 horas, se reportó el ataque armado en contra de un masculino, en la esquina de las calles Reforma e Hilanderos, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos del DIF Municipal, pero a su llegada confirmaron la muerte del agraviado.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Civil y Policía Municipal acordonaron la zona, mientras que otros uniformados desplegaron un operativo en busca de los homicidas, hasta el momento sin resultados positivos.



El ahora occiso permanece en calidad de no identificado, sólo se sabe que tenía entre 20 y 25 años de edad, tenía cabello corto, usaba lentes y vestía pantalón azul de mezclilla y sudadera color blanco.

Especialistas de la Fiscalía General del Estado se dieron cita para realizar los correspondientes actos de investigación y al término de las actuaciones enviaron el cadáver al Semefo para los estudios de rigor.