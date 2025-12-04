Salvador Escalante, Mich.- Jueves 04 de diciembre de 2025.- Un camión tipo torton se estrelló contra un letrero metálico tras salir de manera intempestiva de la autopista Siglo XXI, en el tramo Pátzcuaro-Uruapan, informaron autoridades policiales, las cuales añadieron que el conductor resultó levemente lesionado.

El percance se registró aproximadamente en el kilómetro 73, dentro del municipio de Salvador Escalante. El incidente fue reportado al número de emergencias 911, tras lo cual acudieron paramédicos de Ambumed, quienes atendieron al conductor, identificado como Erick, de 38 años de edad, mismo que no requirió traslado hospitalario.

La unidad siniestrada es de la marca International, color blanco con franjas verdes y matrícula NF4731B. De acuerdo con las fuentes, el vehículo presentó una falla mecánica, lo que derivó en el incidente ya descrito.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) realizaron labores de abanderamiento, se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron una grúa para retirar el camión siniestrado.