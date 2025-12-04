Lázaro Cárdenas/Chinicuila, Mich.- 4 de diciembre del 2025.– Personal de Secretaria de Marina Armada de México, de la Décima Sexta Zona Naval, derivado de operativos en los municipios de Lázaro Cárdenas y Chinicuila, aseguraron decomisaron cámaras “parasitas” usadas por delincuentes, una motocicleta, cartuchos y uniformes apócrifos además detuvieron a un sospechoso.

En una primera acción, durante recorridos preventivos efectuados en coordinación interinstitucional, en el poblado de Huizontla, municipio de Chinicuila, los marinos observaron una persona,

quien al notar la presencia del personal naval, mostró una actitud evasiva.

Metros adelante le dieron alcance, encontrandole entre sus pertenencias

136 cartuchos útiles, cinco cámaras “parasitas” de videograbación y 12 uniformes tácticos apócrifos.

Durante otro recorrido, pero en el puerto de Lázaro Cárdenas, los agentes visualizaron una motocicleta abandonada y efectuarle una revisión, el personal se percató que presentaba alteración

del número de identificación vehicular, por lo que fue asegurada.

El detenido, junto con todo lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde se habrá de determinar su situación jurídica conforme a derecho.