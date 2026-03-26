Morelia, Mich.- 26 de marzo de 2026.- La mañana de este jueves se realizó la audiencia inicial para formular imputación, en contra del adolescente de 15 años de edad detenido por el asesinato de dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, en la que la defensa del acusado solicito duplicidad del término, por lo que la audiencia se retomará el próximo lunes.

Debido a las características del caso, la adiciona fue presidiada por un juez especializado en justicia penal para adolescentes, en la que la Fiscalía General del Estado imputó al menor por los delitos de feminicidio en contra de las docentes María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal Bedolla, así como por portación de arma y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Ante ello los abogados del acusado solicitaron la duplicidad del plazo, lo cual fue concedido por el juzgador de acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, fijando como fecha para reanudar dicha audiencia el próximo lunes 30 de marzo.

Además, el juez estableció como medica cautelar internamiento preventivo, mientras se resuelve la vinculación o no proceso.

El antecedente

Es de recordar que la mañana del pasado martes 24 de marzo, el menor de 15 años llego a la preparatoria Anton Makárenko, ubicada en la colonia Centro de Lázaro Cárdenas, y con fusil AR-15 privó de la vida a dos maestras que se encontraban en la zona de acceso al recinto educativo.

Algunos jóvenes lograron someter al agresor y momentos después lo entregaron a la policía, en el área las autoridades aseguraron el arma utilizada, 47 cartuchos útiles y una funda para guitarra que habría usado para trasladar fusil.