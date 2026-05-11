La Asociación de Maestros Mezcaleros de Michoacán participó en la Sesión Itinerante del Grupo de Trabajo “Tratamiento Fiscal de las Bebidas Alcohólicas”, espacio en el que expuso las principales problemáticas que enfrentan los productores y exportadores de mezcal en los recintos aduaneros del país.

Durante su intervención, el presidente de la Asociación Crecenciano Ayala Téllez, señaló que la situación actual no se trata únicamente de un tema operativo, sino de una problemática que está afectando directamente la competitividad de los productores mexicanos y la confianza en las cadenas de exportación.

Explicó que actualmente se registran detenciones de mercancía sin información clara, inspecciones sin trazabilidad documentada y liberaciones tardías que generan costos excesivos de almacenaje para los exportadores. En algunos casos, dijo, meses después se reciben cargos que van de los 25 mil a los 70 mil pesos, aun cuando los productores no tuvieron control sobre las retenciones.

Asimismo, advirtió sobre una situación especialmente delicada: la recepción de mercancía en destino con sellos violados, faltantes de producto o alteraciones en contenedores IBC y botellas, sin que exista una notificación formal que permita identificar en qué punto ocurrió la incidencia.

“El impacto no es únicamente económico; también se pone en riesgo la reputación internacional de productos mexicanos altamente regulados, como el mezcal”, sostuvo.

El presidente de la Asociación destacó que la Norma Oficial Mexicana NOM-070, así como los estudios de laboratorio certificados y la trazabilidad documental y analítica que ya existe en México, deben tener mayor reconocimiento operativo en las aduanas para agilizar revisiones y reducir retenciones innecesarias.

Subrayó que cada día de retraso representa pérdidas económicas, incumplimientos comerciales y presión financiera para productores, exportadores y toda la cadena logística. Cuando estas situaciones se repiten, agregó, dejan de ser casos aislados y se convierten en un problema que impacta la economía regional y la imagen comercial del país.

Finalmente, Ayala Téllez reiteró que no busca una menor supervisión, sino procesos más claros, trazables, coordinados y proporcionales, que permitan fortalecer la competitividad del mezcal mexicano en los mercados internacionales.