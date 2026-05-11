Morelia, Michoacán, 11 de mayo de 2026.- La Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), implementó el Programa de Regularización Fiscal 2026, orientado a las personas que deben impuestos estatales de 2024 hacia atrás, informó el tesorero estatal, Luis Navarro, quien dio a conocer que el término para ponerse al corriente sin multas ni recargos es el 31 de agosto.

Recordó que es importante que la población se encuentre al corriente en el pago de sus impuestos, como el de nómina, hospedaje y autos nuevos, entre otros de origen estatal, porque así evitan multas, recargos y problemas con las autoridades fiscales, además que con sus contribuciones participan en el desarrollo de Michoacán.

Los recursos económicos que cada contribuyente paga por concepto de impuestos estatales se traducen en acciones, estrategias y políticas de impacto social; esto se comprueba diariamente con la inversión en infraestructura que se está implementando en Morelia y en toda la geografía michoacana, señaló.

Por su parte, el director general del Satmich, Salvador Juárez Álvarez, explicó que quienes adeudan impuestos estatales solo deben presentar la declaración pendiente en el portal https://satmich.michoacan.gob.mx/DeclaracionesYPagos, con la respectiva solicitud del estímulo, contemplada en el Presupuesto de Ingresos del Estado de Michoacán 2026 y aprobada en su momento por el Congreso local.

Se trata, dijo, de una invitación cordial para que quienes adeudan impuestos estatales se actualicen y se pongan al corriente, con lo que evitarán problemas y el pago innecesario de multas y recargos.