Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- La Feria del Mole 2026 se llevará a cabo en Tupátaro el 4 y 5 de abril, informó la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), dependencia dirigida por Roberto Monroy García.

El consejero presidente de la comunidad indígena de Santiago Tupátaro, perteneciente al municipio de Huiramba, Andrés Granados Lara, señaló que la Feria del Mole surge a raíz de la iniciativa de las cocineras locales para ofrecer sus productos y difundir la riqueza gastronómica de la localidad, además de incrementar la derrama económica y el turismo en beneficio de la comunidad.

Por su parte, la consejera de cultura y turismo de la comunidad indígena de Santiago Tupátaro, Olga Lidia Rivera Ayala, destacó que este año se tiene prevista la llegada de 10 mil asistentes, quienes podrían generar una derrama económica cercana a los 150 mil pesos.

Las cocineras María de Lourdes Fabián Cerna e Isabel Cruz Orozco coincidieron en que, a más de 20 años de tradición, esta feria ha logrado impulsar la venta de mole artesanal. Además, recordaron que entre los alimentos que se podrán degustar durante este evento se encuentra el mole rojo con guajolote y las corundas.

El 4 de abril a las 10:00 horas se llevará a cabo la inauguración y a las 10:30 la apertura de los estands con venta de alimentos y artesanías. A partir de las 11:00 horas iniciará la programación cultural, que incluye la participación de un grupo folklórico del municipio de Huiramba.

El 5 de abril las actividades comenzarán a las 11:00 horas con la participación folklórica de las escuelas de la comunidad. El programa completo se puede consultar en la página de Facebook “Santiago Tupátaro”.