PÁTZCUARO, Mich.- 10 de mayo de 2026.- Alfonso Martínez Alcázar, se reunió este fin de semana con vecinos, autoridades y artesanas y artesanos de la comunidad indígena de Cuanajo, perteneciente al municipio de Pátzcuaro.

En esta localidad donde la economía se rige por la elaboración y venta de productos de madera, el integrante de AMA MICHOACÁN, escuchó diferentes demandas y requerimientos de apoyo para que esta comunidad tenga un mayor despegue turístico.

“Hemos visto como las tenencias de Capula y San Nicolás Obispo, han potencializado su presencia gracias al impulso que les ha otorgado y queremos, desde su competencia, también nos mande turistas de Morelia a Cuanajo”, le externaron.

Ubicado a 30 minutos de Morelia, sobre la salida a Pátzcuaro, Cuanajo se distingue por la elaboración de productos de madera: salas, sillas, mesas, comedores, ante comedores, recámaras y cuadros, por citar sólo algunos.

En este contexto Alfonso Martínez visitó varios establecimientos comerciales con una amplia gama de artículos y conoció la magia que realizan en sus talleres.

Cuanajo, de acuerdo al Censo de 2020 tiene una población de 5,644 habitantes. Es una tenencia que pertenece al municipio de Pátzcuaro. Se le conoce también como la Cuna del Mueble Artesanal, destaca por su herencia purépecha y la maestría de sus carpinteros, oficio heredado por Don Vasco de Quiroga.

En este lugar fue recibido, Alfonso Martínez. Primero lo saludaron en purépecha y después en castellano para pedirle que les auxilie, que los apoye y una acción rápida es invitando a las y los morelianos a visitar Cuanajo, conocer y comprar sus artesanías.

A ellos, el integrante de AMA MICHOACÁN externó: “mi reconocimiento porque con paciencia, talento y amor por nuestra tierra, transforman la madera en verdaderas obras de arte. En cada pieza va su historia, su identidad y el orgullo de nuestras raíces”.