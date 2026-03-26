Morelia, Mich.-Jueves 26 de marzo de 2026.- Una persona resultó lesionada tras ser impactada por un camión repartidor de agua de una empresa refresquera, esto sobre el Libramiento Sur de la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

El accidente se registró durante la mañana de este jueves frente a la bodega Costco, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Pátzcuaro hacia Casa de Michoacán. Unos ciudadanos otorgaron ayuda y reportaron la situación al número de emergencias.

Minutos después acudieron unos paramédicos, quienes atendieron a la persona afectada. Asimismo, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.



RED 113