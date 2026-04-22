Morelia, Michoacán, a 22 de abril de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentó dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de ex servidores públicos estatales, por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.

Derivado de labores de inteligencia, investigación de campo y coordinación interinstitucional, agentes de investigación lograron la detención de Jesús Agustín “N”, en la ciudad de Morelia, así como de Ricardo Romeo “N”, en el municipio de Uruapan.

Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional que los requiere, a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

Con estas dos nuevas detenciones, suman ya siete personas capturadas de un total de 16 órdenes de aprehensión obtenidas por la FGE, derivadas de una investigación sólida, técnica y jurídicamente sustentada, mediante la cual se reunieron datos de prueba que permitieron establecer la probable participación de ex servidores públicos estatales en los hechos registrados el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de garantizar el acceso a la justicia, combatir la impunidad y dar seguimiento puntual a investigaciones de alto impacto social, privilegiando el respeto a los derechos humanos y la atención a las víctimas.

La FGE continuará con las actuaciones correspondientes para lograr el cumplimiento total de las órdenes de aprehensión pendientes y el esclarecimiento integral de los hechos.

En Michoacán, la justicia se construye con hechos.