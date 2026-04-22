Morelia, Michoacán, 22 de abril de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) dio a conocer la programación de “Nuestra Fiesta”, con la que Acuitzio celebrará el 170 aniversario de su elevación a municipio, mediante una serie de actividades culturales, gastronómicas y cívicas que durarán hasta el 26 de abril.

En rueda de prensa, la directora de Vinculación e Integración Cultural, Cinthya Ireri Vargas Cervantes, señaló que los recintos culturales del estado están abiertos para fortalecer el trabajo de los municipios, y subrayó que Acuitzio ha impulsado acciones para revitalizar los elementos que dan identidad a su comunidad, en el marco de esta conmemoración histórica.

El presidente municipal de Acuitzio, Adán Guillén Villaseñor, expresó su reconocimiento al respaldo institucional recibido y celebró la realización, por primera vez, de una fiesta de esta magnitud. Destacó que el programa fue diseñado para innovar y, al mismo tiempo, rescatar tradiciones locales, como la Feria del Tamal y la Gordita de Haba, que se llevará a cabo el domingo 26 de abril, además de actividades como la cabalgata conmemorativa, la inauguración de espacios gastronómicos y mezcaleros, y eventos cívicos que fortalecen la memoria histórica del municipio.

Por su parte, la directora de Comunicación Social, Cultura y Educación del municipio, Moncerrad Ayerim Martínez García, explicó que previamente se han impulsado acciones para difundir las riquezas del municipio y posicionarlo como un referente turístico. Destacó que la Feria del Tamal y la Gordita de Haba fue seleccionada en la convocatoria de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos, lo que permitió gestionar recursos para su realización.

El programa incluye exposiciones como “Acuitzio a través del Tiempo” y “170 años de Identidad, Trabajo y Tradición”, la inauguración del callejón gastronómico y mezcalero, eventos deportivos, la cabalgata, actos cívicos, la develación de monumentos como la Estela del Canje, así como un desfile, música en vivo y pirotecnia. Las autoridades municipales invitan a esta celebración que honra el pasado y proyecta el futuro de Acuitzio. La programación completa se puede consultar en la página de Facebook “H. Ayuntamiento de Acuitzio 2024 – 2027”.