Este verano, Las Vegas ofrece una excelente relación calidad-precio con una nueva oleada de

paquetes vacacionales con todo incluido, diseñados para todo tipo de viajero. Desde hoteles

emblemáticos en el corazón del Strip presentan experiencias combinadas que incluyen alojamiento,

comidas, bebidas y ventajas exclusivas a un precio muy competitivo.

Entre los complejos turísticos participantes se incluyen The LINQ Hotel + Experience, Flamingo Las

Vegas, Harrah’s Las Vegas, Conrad Las Vegas at Resorts World, Circa Resort & Casino, Luxor Hotel

& Casino, Excalibur Hotel & Casino y Plaza Hotel & Casino.

Cada establecimiento ofrece su propia versión del concepto todo incluido, con precios y servicios que

varían desde experiencias junto a la piscina y acceso a la vida nocturna hasta créditos para

restaurantes y entradas a atracciones. El resultado es una forma flexible y rentable de disfrutar de

Las Vegas, tanto si los visitantes buscan una escapada económica como una estancia más exclusiva

en un resort.

Caesars Entertainment Harrah’s Las Vegas, The LINQ Hotel y Flamingo Las Vegas ofrecerán una

experiencia de verano con todo incluido, con ahorros de más de 300 dólares y paquetes desde 200

dólares, incluyendo tasas del resort e impuestos.

 Dos comidas al día en diversos establecimientos gastronómicos de Harrah’s Las Vegas, The

LINQ Hotel y Flamingo Las Vegas, incluyendo restaurantes selectos de comida rápida y de

servicio completo de Gordon Ramsay, Bobby Flay y Guy Fieri.

 Bebidas de la casa, vino de la casa, cerveza y refrescos sin alcohol con recarga ilimitada en

bares seleccionados de los tres complejos turísticos.

 20% de descuento en el alquiler de cabañas y tumbonas en Influence, The Pool at The LINQ.

 Aparcamiento gratuito para un vehículo por cada día de estancia.

 Dos entradas para la noria panorámica High Roller.

 Experiencias de spa con todo incluido en The LINQ y Harrah’s Las Vegas. Por 475 dólares

en Harrah’s y 500 dólares en The LINQ, los amantes de los spas pueden disfrutar de hasta cuatro

horas de tratamientos de un menú selecto, que incluye tratamientos faciales exclusivos, masajes,

exfoliaciones corporales y envolturas de barro.

 Paquete Caesars Show 3 por $149 Esta oferta de entradas combinadas permite a los asistentes

elegir tres espectáculos diferentes por tan solo 149 dólares. Los espectáculos incluyen Laugh

Factory, Paranormal, Sin City Stones, X Rocks, BattleBots, RuPaul’s Drag Race Live!, Piff the

Magic Dragon, Wayne Newton, Donny Osmond, X Country, Colin Cloud Mastermind, MJ Live y

Menopause the Musical.

Circa Resort & Casino El paquete de hotel todo incluido de verano de $400 regresa el 9 de abril con

fechas de estadía a partir de mayo. El paquete todo incluido de este año incluirá:

 Estancia de 2 noches (domingo a jueves)

 Crédito de $100 para bebidas

 Crédito de $100 para restaurantes

 Cama de día con consumo mínimo de $0 en Stadium Swim.

 Tarifas del resort e impuestos incluidos

El Conrad Complete en Resorts World Las Vegas Una experiencia integral valorada en más de

800 dólares, con opciones gastronómicas exclusivas, servicios y acceso exclusivo, todo incluido por

150 dólares por persona y por noche.

 Ya se pueden reservar estancias a partir del 26 de mayo. El Conrad Complete incluye servicio de

aparcacoches gratuito, acceso exclusivo al Club 66, menús de precio fijo cuidadosamente

seleccionados en cinco restaurantes de autor, acceso prioritario anticipado al complejo de

piscinas recientemente renovado y entrada gratuita a la discoteca Zouk.

Experiencia todo incluido en el Luxor Hotel & Casino y el Excalibur Hotel & Casino. Desde 330

dólares más impuestos por una estancia de dos noches para dos personas, el paquete incluye

alojamiento, la tarifa diaria del complejo, comidas, entretenimiento y aparcamiento.

 Tres comidas diarias por persona, que incluyen desayuno, almuerzo y cena, canjeables en una

selección de restaurantes de MGM Resorts en Luxor, Excalibur, MGM Grand, Mandalay Bay y

New York-New York, con menús exclusivos que ofrecen una amplia variedad de opciones y

bebidas incluidas.

 Dos entradas para un espectáculo de MGM Resorts por estancia, con seis opciones distintas que

incluyen artistas principales populares y producciones emblemáticas.

 Dos viajes en la montaña rusa The Big Apple Coaster en New York-New York, una de las

atracciones más emblemáticas del Strip.

 Estacionamiento propio para un vehículo en cualquier propiedad de MGM Resorts Las Vegas.

El Hotel y Casino Plaza Desde 104 dólares por persona, la experiencia Inclusive Plaza exime del

pago de todas las tasas del complejo e incluye registro de entrada anticipado, agua embotellada

gratuita, bebidas ilimitadas en dos bares del establecimiento, desayuno y cena, y un 25 por ciento de

descuento en cócteles en la piscina de la azotea.