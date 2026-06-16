Morelia, Michoacán, 16 de junio de 2026.- La temporada de lluvias 2026 permitirá la recuperación de los cuerpos de agua en Michoacán, gracias a su inicio adelantado y a la mayor intensidad de las precipitaciones, informó el delegado en Michoacán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Luis Roberto Arias Reyes.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se detalló que este año la temporada de lluvias comenzó el pasado 7 de junio, mientras que en 2025 inició el 12 de junio, en 2024 arrancó el 17 de junio y en 2023 el 22 de junio. Se explicó que este adelanto vino acompañado de precipitaciones más fuertes desde los primeros días, lo que favorecerá la recarga de presas, ríos y mantos acuíferos en los próximos meses.

De acuerdo con las estimaciones, en tan solo ocho días transcurridos del periodo actual, la precipitación media en el estado se ubica en 568.3 milímetros (mm), lo que representa el 42.9 por ciento del total acumulado durante todo 2025, año en el que se alcanzó un nivel de mil 323.6 mm.

Asimismo, el promedio de lluvias en Michoacán durante 2024 fue de mil 540.1 mm, y en 2023 fue de mil 37.5 mm, lo que confirma que este 2026 las precipitaciones han sido más intensas en su arranque, lo que vendrá a beneficiar directamente al campo michoacano, al contar con más agua para la agroindustria.

A pesar de este incremento inicial, el almacenamiento general de las 24 presas más importantes de Michoacán se ubica en un promedio del 49.14 por ciento, mientras que únicamente cuatro presas en la entidad superan el 50 por ciento de su capacidad: La Villita, con el 95.47 por ciento; Tepuxtepec, con el 82.06 por ciento; Cointzio, con el 82.30 por ciento y Malpaís, con el 60.57 por ciento.

El delegado destacó que las condiciones actuales son propicias para que, de mantenerse o incrementarse las lluvias en las próximas semanas, se logre una recuperación significativa de los niveles de almacenamiento en la mayoría de los cuerpos de agua de la entidad.

Por último, adelantó que en Michoacán continuarán los intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros durante el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio, lo que contribuirá a seguir mejorando los niveles hídricos en las diferentes regiones del estado.