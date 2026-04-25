Morelia, Michoacán, a 24 de abril de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Baltazar Gaona García, sostuvo una reunión de trabajo con personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en Michoacán, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional entre el Poder Legislativo y dicha dependencia federal.

Durante el encuentro participaron Mayda Magaña, coordinadora estatal del INEGI; Arturo Cira, subdirector de Geografía y Medio Ambiente; Delia García, jefa del Departamento de Promoción y Concertación; así como Patricia Serna, jefa del Departamento de Censos de Gobierno.

Baltazar Gaona destacó la relevancia de mantener vínculos permanentes con instituciones técnicas y especializadas, ya que la información estadística, geográfica y censal representa una herramienta fundamental para la construcción de leyes más eficaces y acordes a la realidad social de Michoacán.

“Cuando las decisiones públicas se respaldan en datos confiables, se construyen mejores políticas y mejores leyes para la gente. Esa es la ruta que debemos seguir en Michoacán”, expresó.

Señaló que desde el Congreso del Estado existe disposición para trabajar de manera coordinada con organismos que aportan datos objetivos y diagnósticos sólidos, elementos indispensables para la planeación pública y la toma de decisiones responsables.

“El Congreso mantiene las puertas abiertas a todas las instituciones que contribuyen al desarrollo del estado. La coordinación siempre dará mejores resultados que el trabajo aislado”, afirmó el legislador.

Baltazar Gaona reconoció el trabajo que realiza el INEGI a nivel nacional y estatal, al ser una institución estratégica para medir avances, identificar retos y orientar políticas públicas en beneficio de la población.

Finalmente, reiteró que la actual Legislatura mantiene una visión de diálogo permanente y colaboración institucional en favor de Michoacán.