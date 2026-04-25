Morelia, Mich., a 25 de abril de 2026.— Como parte de las actividades de acercamiento social que realiza la 21/a. Zona Militar, esta fecha personal del Ejército Mexicano llevó a cabo una carrera deportiva con motivo del “Día del Arma de Infantería”, en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Esta actividad tuvo como propósito fortalecer los lazos de convivencia entre las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, fomentar el deporte y los estilos de vida saludables, así como reconocer la labor, disciplina y espíritu de servicio de las mujeres y hombres que integran el Arma de Infantería.

El recorrido se desarrolló a partir de las instalaciones del Cuartel General “José María Morelos y Pavón”, continuando por la avenida Acueducto, avenida Madero, Catedral y culminando en el punto de partida.

En este evento participaron aproximadamente 700 personas, entre personal militar y ciudadanía en general, quienes se sumaron con entusiasmo a esta significativa conmemoración.

Con este tipo de actividades, el Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de mantener un vínculo cercano con la población, promoviendo valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el bienestar social.