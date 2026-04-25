La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emiten recomendaciones para evitar ser víctimas de falsas vacantes de empleo durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Debido a la demanda laboral temporal que generan eventos deportivos de gran magnitud, los ciberdelincuentes aprovechan la situación mediante anuncios engañosos en redes sociales, páginas web fraudulentas o incluso intermediarios falsos, con el fin de reclutar a personas en búsqueda de empleo.

Entre las principales características de estas ofertas destacan los sueldos elevados, facilidades de traslado y hospedaje, requisitos mínimos y procesos de contratación poco rigurosos, lo que despierta el interés de jóvenes, migrantes y personas en situación económica vulnerable.

Para cometer estos delitos, las redes criminales utilizan fachadas de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de solicitar pagos anticipados por trámites inexistentes como visas, uniformes o capacitaciones.

Ante el incremento de ofertas laborales fraudulentas vinculadas a eventos de gran magnitud, como la próxima Copa Mundial de Futbol, se emite las siguientes recomendaciones para prevenir este tipo de delitos:

•⁠ ⁠Investigar la empresa que ofrece el empleo.

•⁠ ⁠Desconfiar de páginas con poca información o de reciente creación.

•⁠ ⁠Evitar ofertas demasiado atractivas, sueldos elevados, viajes pagados o contratación inmediata sin experiencia.

•⁠ ⁠No realizar pagos anticipados por conceptos de contratación, capacitación, uniformes o trámites.

•⁠ ⁠No compartir documentos personales (identificación oficial, comprobantes de domicilio o datos bancarios) sin verificar la legitimidad del empleador.

•⁠ ⁠Desconfiar de reclutadores que solo se comunican por aplicaciones de mensajería o correos genéricos, en lugar de cuentas corporativas.

•⁠ ⁠Verificar que el lugar de trabajo exista en mapas, registros comerciales o acudir personalmente antes de aceptar.

•⁠ ⁠Compartir la información con alguien de confianza, incluyendo datos del empleador y ubicación.

•⁠ ⁠No acudir a entrevistas en lugares inseguros o aislados, evitar citas en domicilios particulares, hoteles o espacios poco transitados.

•⁠ ⁠Seguir las recomendaciones emitidas por autoridades de seguridad y consultar campañas de prevención relacionadas con eventos masivos.

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía en https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es. Asimismo, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC está a disposición de la ciudadanía para responder preguntas o inquietudes si se detectan actividades sospechosas en el ciberespacio, para lo cual se puede contactar a través del teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, al correo cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, o mediante las cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.