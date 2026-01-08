Ciudad de México, 8 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que el próximo domingo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará el Puerto de Lázaro Cárdenas.

“Esta primera visita del año que realizará la presidenta, muestra el respaldo hacia el estado por parte del Gobierno federal”, señaló el mandatario, tras puntualizar que se anunciarán acciones importantes para Michoacán.

Recordó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Michoacán ha recibido grandes beneficios como es el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que permite atención a diversos rubros de manera coordinada entre el Gobierno federal y la administración estatal.

El gobernador refirió que las visitas al estado por parte de la mandataria federal han sido muy productivas para la entidad, al anunciarse apoyos directos para las y los michoacanos a través de los programas del Bienestar.