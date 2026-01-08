Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) invita a la población a acudir a su centro de salud más cercano para realizarse un chequeo preventivo gratuito con el objetivo de fomentar la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas.

Tras el periodo de festividades decembrinas, la institución enfatiza que enero es el mes ideal para retomar el control del bienestar físico. Padecimientos como la diabetes y la hipertensión suelen ser “silenciosos”, lo que significa que no presentan síntomas evidentes hasta que se encuentran en etapas avanzadas, por ello un simple tamizaje de glucosa y presión puede ser la diferencia en la calidad de vida a largo plazo.

La SSM informa que en todos los centros de salud de la entidad se cuenta con personal capacitado y el equipo necesario para realizar toma de glucosa, un análisis rápido que permite identificar niveles elevados de azúcar en la sangre, también se monitorea la presión arterial, fundamental para detectar hipertensión, previniendo así infartos y eventos vasculares cerebrales.

Aunado a las detecciones clínicas, se incluye el control de peso y talla para combatir el sobrepeso y la obesidad, principales factores de riesgo para desarrollar estas patologías. Gracias al diagnóstico temprano, es posible realizar intervenciones oportunas en la alimentación y actividad física.

Para acceder a estos servicios, las y los interesados solo necesitan presentarse con copia de su identificación oficial, CURP y constancias de no derechohabiencia del IMSS o del ISSSTE, las cuales pueden obtener en los siguientes enlaces: https://digital.imss.gob.mx/derechohabiencia/tramite/solicitudConstancia y https://oficinavirtual.issste.gob.mx/Servicios/Acreditaci%C3%B3n-de-no-Afiliaci%C3%B3n .