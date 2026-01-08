Morelia, Michoacán, 8 de enero de 2026.- El 2025 se colocó como el año con el registro más bajo de los últimos 10 años en homicidios en Michoacán, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), José Antonio Cruz Medina.

En rueda de prensa, el encargado de la política de seguridad en el estado, explicó que en 2016 se registraron mil 476 casos, manteniendo un incremento sostenido hasta 2021 llegando a 2 mil 761 casos. A partir del inicio de la presente administración se comenzó a registrar una baja constante hasta llegar a mil 272 casos perpetrados en 2025.

Al comparar el mes de octubre de 2021 y diciembre de 2025, el homicidio doloso presentó una reducción del 69.5 por ciento, al pasar de 259 a 79 casos, lo que representa 180 homicidios menos.

“En materia de seguridad, durante 2025 tuvimos una reducción importante. Tan solo en homicidio doloso pasamos de 116 casos registrados en diciembre de 2024 a 79 en diciembre de 2025”, señaló Cruz Medina.

El secretario explicó que estas cifras son resultado de la fuerza interinstitucional integrada por la SSP, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Guardia Nacional (GN) y diversas áreas del Gobierno del Estado, enfocada al cumplimiento de órdenes de aprehensión y al combate frontal contra los generadores de violencia.

Agregó que Michoacán se registró una reducción sostenida en los delitos de alto impacto, derivado de una estrategia operativa conjunta y permanente entre los tres órdenes de gobierno.

“Durante 2025 se cumplimentaron más de 400 órdenes de aprehensión por homicidio. Eso significa retirar de las calles a más de 400 personas que estaban cometiendo este delito, y ese es un factor determinante en la reducción”, afirmó.