Apatzingán, Mich.- 22 de octubre de 2025.- Durante las primeras horas de este miércoles, fue localizado el cadáver de un masculino ejecutado en la vía púbica de la colonia Lázaro Cárdenas del municipio de Apatzingán. El cuerpo tenía en el pecho una cartulina con un narcomensaje.

De acuerdo con fuentes policiales, cerca de las 05:00 horas la Policía Municipal recibió el reporte de que sobre la calle Francisco Villa estaba tirado un sujeto con heridas sangrantes.

Por lo anterior, un grupo de patrulleros se movilizó al área confirmando que se trataba de un hombre asesinado, quien a simple vista presentaba heridas de arma blanca e impactos de proyectil de arma de fuego.

El fallecido no fue identificado en el sitio, pero se describe como una persona de entre 35 a 40 años de edad, que viste una playera azul, pantalón de mezclilla y no portaba calzado. Los homicidas dejaron sobre su victima una cartulina que versa sobre la pugna entre grupos de la delincuencia organizada.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las actuaciones iniciales y al término de las diligencias el cuerpo fue enviado al Semefo de la región, en espera de que sea reclamado por sus deudos.

El homicidio se da apenas horas antes de que se realice la sesión solemne del Congreso del Estado en la zona Centro de Apatzingán, donde no se descartan movilizaciones y protestas por el reciente homicidio del líder limonero Bernardo Bravo ocurrido el pasado lunes.

Hasta el momento suman 6 personas asesinadas y dos presuntos criminales abatidos al enfrentarse contra autoridades, durante el presente mes de octubre en Apatzingán:

06 de octubre. Ejecutan a joven en la colonia 22 de Octubre de Apatzingán.

07 de octubre. Dos pistoleros motorizados abatidos al enfrentarse con policías, en Apatzingán.

10 de octubre. Un muerto y dos heridos saldo de agresión armada en Lomas de Palmira, Apatzingán.

18 de octubre. Se registra homicidio en la colonia Leandro Valle de Apatzingán.

20 de octubre. Localizan asesinado a Bernardo Bravo líder limonero en Apatzingán.

22 de octubre. Con narcomensaje abandonan a un ejecutado en vía pública de Apatzingán.

RED 113