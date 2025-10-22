Morelia, Michoacán, a 21 de octubre de 2025.- La Mesa Directiva de la I Asamblea Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Michoacán convocó a las y los asambleístas de toda la entidad a participar en el Tercer Pleno Ordinario, que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre de 2025, a las 10:00 horas, en el Salón Principal de Expo Eventos Alameda, en la ciudad de Morelia.

Durante esta sesión, que reunirá a representantes del PRD Michoacán provenientes de todos los municipios y distritos del estado, se abordarán temas relevantes para la vida interna del partido, entre ellos la elección y toma de protesta de la Comisión de Justicia Intrapartidaria, así como la discusión de los temas estratégicos que definirán el rumbo del PRD Michoacán hacia el 2027.

Con esta Asamblea Estatal, el partido consolidará un proceso de reflexión y definición política para el perredismo michoacano. Será un espacio de reafirmación de los principios que dieron origen al PRD, donde las y los asambleístas trazarán la ruta para fortalecer la unidad interna y consolidar al partido como una fuerza decisiva rumbo a los retos políticos del 2027.