Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2025.- Cumpliendo las instrucciones del presidente Alfonso Martínez Alcázar, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, regresó a la colonia Lomas de La Aldea para informar a los colonos y afianzar los proyectos de obras y acciones que el Gobierno Municipal emprende en el lugar.

Tras un caluroso recibimiento de los vecinos y el encargado del orden, Yankel Benítez dio revisión a los proyectos de la zona, como son el mejoramiento de algunas calles, el aplanado para un área deportiva y necesidades en cuanto a infraestructura de drenaje.

En dichas labores el secretario estuvo acompañado de los habitantes de la zona, así como personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm) y la Secretaría de Obras Públicas, refrendando así que la colaboración entre ciudadanía y autoridades da mejores resultados para Morelia.

El encargado de la política interna del municipio anunció que seguirá cercano a Lomas de La Aldea y atento a las acciones que aquí se emprenderán, porque de esta forma se cumple la instrucción del alcalde Alfonso Martínez para construir en Morelia el mejor lugar para vivir.

