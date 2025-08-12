Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- El Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Parque Industrial Bajío ubicado en el municipio de Zinapécuaro, operará con energía 100 por ciento limpia, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Resaltó que las empresas que se establezcan en el polo, el primero en arrancar a nivel nacional, contarán con certificados inmediatos de que su operación se desarrollará con energía verde.

Ramírez Bedolla explicó que en Michoacán la energía proviene tanto de Los Azufres, que se ubican a aproximadamente 30 kilómetros de este centro económico, como de las hidroeléctricas, lo cual lo hace uno de los puntos competitivos que le brindan un valor agregado al polo de desarrollo.

Expuso que además de su ubicación estratégica, el polo tiene conectividad terrestre y aérea por su proximidad a la autopista de Occidente, a las vías ferroviarias que conducen al Puerto de Lázaro Cárdenas y por su cercanía al Aeropuerto de Morelia.

Recordó que la semana pasada se anunció la primera inversión por mil millones de pesos por parte de la empresa Citelis, lo cual muestra la consolidación del polo.