Morelia, Michoacán, 12 de agosto de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a disfrutar del ciclo de cine “Rumbo al Ariel 2025”, con tres proyecciones gratuitas de películas nominadas a la máxima distinción del cine mexicano. Las funciones se llevarán a cabo los jueves 14 y 21 de agosto, así como el jueves 18 de septiembre, a las 17:00 horas, en el Museo Casa Natal de Morelos.

El programa incluye el largometraje de ficción “Sujo” (2024), que narra la vida de un niño marcada por la violencia; y los documentales “Mukí Sopalírili Aligué Gawíchi Nirúgame” (La mujer de estrellas y montañas, 2022), historia de Rita, una mujer rarámuri que transita entre culturas; y “Tratado de invisibilidad” (2024), un retrato de las mujeres que limpian la Ciudad de México enfrentando la precariedad laboral.

Estas funciones forman parte del Cine-Club del Museo Casa Natal de Morelos, espacio que apuesta por el cine independiente mexicano y latinoamericano, con entrada libre y una programación que refleja la diversidad y actualidad cinematográfica del país.

La Secum invita al público a ser parte de esta experiencia cultural y dejarse conmover por historias que muestran la riqueza y complejidad del México contemporáneo.